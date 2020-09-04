Oyuncu Gizem Karaca’dan alkışlanacak hareket!

16 Eylül 2017 tarihinde hayatını Güzel Köylü dizisi çekimlerinde tanıştığı işletmeci Kemal Ekmekçi'yle evlenen Gizem Karaca normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber tekne tatili yapmıştı. Eşiyle yelkenli tatilinde keyifli anlar yaşayan güzel oyuncu İstanbul'da döndü. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dizi ve film setlerine ara veren Gizem Karaca yeni projeler için kolları sıvadı. Dergi katalog çekimleri için objektif karşısına geçen Karaca, doğum günü paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı.

'İYİLİK İSTİYORUM'

7 Temmuz 1992 yılında İstanbul’da doğan başarılı oyuncu Gizem Karaca 28. yaş gününde hayranları ve ailesinden yardım istedi. Sevdiklerinden kutlama ya da hediye beklemediğini söyleyen güzel oyuncu, “Sevgili ailem ve dostlarım, 7 Eylül benim doğum günüm! Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. İyilik Paylaş Sosyal Bağış Platformu üzerinden Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

