MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Gizem Karaca’dan alkışlanacak hareket!

Oyuncu Gizem Karaca’dan alkışlanacak hareket!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Gizem Karaca doğum gününe sayılı günler kala örnek bir davranışa imza attı. Sevenlerinden ve ailesinden doğum gününde hediye almak yerine Türk Kanser Derneği’ne bağış yapmalarını rica etti.

Oyuncu Gizem Karaca’dan alkışlanacak hareket!

16 Eylül 2017 tarihinde hayatını Güzel Köylü dizisi çekimlerinde tanıştığı işletmeci Kemal Ekmekçi'yle evlenen Gizem Karaca normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber tekne tatili yapmıştı. Eşiyle yelkenli tatilinde keyifli anlar yaşayan güzel oyuncu İstanbul'da döndü. Koronavirüs pandemisi nedeniyle dizi ve film setlerine ara veren Gizem Karaca yeni projeler için kolları sıvadı. Dergi katalog çekimleri için objektif karşısına geçen Karaca, doğum günü paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı.

'İYİLİK İSTİYORUM'

7 Temmuz 1992 yılında İstanbul’da doğan başarılı oyuncu Gizem Karaca 28. yaş gününde hayranları ve ailesinden yardım istedi. Sevdiklerinden kutlama ya da hediye beklemediğini söyleyen güzel oyuncu, “Sevgili ailem ve dostlarım, 7 Eylül benim doğum günüm! Sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum. İyilik Paylaş Sosyal Bağış Platformu üzerinden Türk Kanser Derneği için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek. Kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım ve elimizden geldiğince destek olalım. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERReymen sürpriz bir aşka yelken açtıReymen sürpriz bir aşka yelken açtı
Güzel oyuncu paylaşımıyla güldürdü! Güzel oyuncu paylaşımıyla güldürdü!
Göğüslerini bakın neyle kapadı! Olay olduGöğüslerini bakın neyle kapadı! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Çok sayıda ambulans sevk edildi! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Çok sayıda ambulans sevk edildi! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
İşten çıkarma yasağı uzatıldı
MasterChef’te kazanan belli oldu!
MasterChef’te kazanan belli oldu!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Haldun Boysan neden öldü?
Haldun Boysan neden öldü?
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Survivor Berkan'ın yeni imajı tam not aldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Belçim Bilgin’de ‘çalışan anne’ akımına katıldı!
Belçim Bilgin’de ‘çalışan anne’ akımına katıldı!
Survivor Aycan Yanaç'tan bikini yanıtı! 'Tepkiler umurumda değil'
'Bikinili fotoğraf paylaştım diye...'
Yeni Akit'ten skandal başlık! Meryem Uzerli haberine atılan başlık tepki çekti
Yeni Akit'ten skandal başlık! Meryem Uzerli haberine atılan başlık tepki çekti
Mine Tugay'dan güldüren paylaşım
Güzel oyuncu paylaşımıyla güldürdü!
Çeşme'de dövüldüğünü öne süren Ukraynalı model Daria Kyryliuk'in soruşturmasında yeni gelişme!
Ukraynalı modelin darp olayında yeni gelişme
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nihal Candan intihar ettiği iddia edilen sevgilisine dua etti!
Başını örtüp 'dua zamanı' yazdı! Tepki çekti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.