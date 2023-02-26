Oyuncu Gözde Kaya isyan etti! "Kaybettiğimiz binlerce insanın daha 40'ı çıkmamışken..."

Oyuncu Gözde Kaya, Kahramanmaraş merkezli on bir ili etkileyen depremin ardından sosyal medyadan selfie, bomerang hikayelerini paylaşan arkadaşlarına isyan etti. İşte tüm detaylar...

"KAYBETTİĞİMİZ BİNLERCE İNSANIN DAHA 40'I ÇIKMAMIŞKEN..."

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların acısının taze olduğunu aktaran Gözde Kaya sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı: "Kalbinizin güzelliğinden 1 gram bile şüphem olmadığı güzel arkadaşlarım; bu dönemde çektiğiniz selfieleriniz ya da bomeranglarınız fazla gamsız fazla sinir bozucu. Bana mı kaldı sizi uyarmak ama kaybettiğimiz binlerce insanın daha 40’ı çıkmamışken sizin yaptığınız nedir nedendir sorguluyorum. Umarım üstüne alınan selfieciler de çok az sorgular kendini, saygılar"

KEDİ VE KÖPEKLERİN ZEHİRLENDİĞİNİ DUYURMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde, sahilde kedilerin ve köpeklerin fare zehriyle zehirlendiği ve bölgedeki kişileri dikkatli olmaları konusunda uyaran Kaya, "Göztepe özgürlük parkı, çiftehavuzlar sahil, bu civarlar ve bilemediğimiz yakınlarda kedi ve köpeklerin ölmesi için fare zehri konmuş. Çevremizden de köpeklerin zehirlenme haberleri, hatta videoları geliyor. Lütfen köpeklerinize özellikle yerden bir şey yememesine çok dikkat edin ve çok rica ediyorum bu bilgiyi paylaşın! Köpeklerinizde halsizlik, titreme, kusma vs belirtiler gözlemlerseniz hemen en yakındaki kliniğe giderek acil müdahale sağlayın lütfen. Biter mi bir gün kötülükleriniz..." demişti.



