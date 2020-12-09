MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız

Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız

09.12.2020 23:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız

Oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti.

TVNET'te yayınlanan Sormasam Olmaz adlı programın konuğu olan oyuncu Hakan Boyav, Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia etti.

Sinema sektöründe verilen ödüllerin hakkaniyetli olmadığının belirten Boyav şunları söyledi:

"Sanatın normlarına göre değil, kendi normlarına göre takılıyorlar. Nasıl ödül alabiliyorsunuz Türkiye'de? Ya politik görüş olarak solcu olacaksınız, veya yaşam biçimi olarak oradan birilerine daha yakın olacaksınız. Adil, nesnel bir değerlendirmeden çok uzaktır Türkiye'deki ödüller."

Kurtlar Vadisi dizisinin müziğine ödül verilmemesini eleştiren Hakan Boyav "İki şey yapıyorlar, ya solculara ödül veriyorlar ya popülerlere ödül veriyorlar" ifadesini kullandı.

Hakan Boyav son olarak TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi Gökhan Göz suskunluğunu bozdu!Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi Gökhan Göz suskunluğunu bozdu!
27 Ekim Salı günü kanallarda ne var?27 Ekim Salı günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...

Neymar ve Mbappe'yi durduramadık...

Koltuğuna oturmadan görevinden alındı

Koltuğuna oturmadan görevinden alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'olta balıkçılığı' genelgesi

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 9 Aralık koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Sevgili itirafı sosyal medyayı salladı

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Sosyal medyada dalga konusu oldu! 'Hakan Altun'la takılınca...'

Diğer Haberler

Gürgen Öz'den çip ve aşı yorumu: Delirdiniz mi?

Aşı ve çip yorumuyla olay oldu!

Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi Gökhan Göz suskunluğunu bozdu!

Gülşah Saraçoğlu'nun küfür ettiği eski sevgilisi Gökhan Göz suskunluğunu bozdu!

Elif Karlı: Ne, 28 sene mi? Çıldırmış olmalıyız!

Elif Karlı: Ne, 28 sene mi? Çıldırmış olmalıyız!

Berfu Yenenler: Her sene çocuk yapmaya devam edecek miyiz?

'Her sene çocuk yapmaya devam edecek miyiz?'

Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler açıklandı

Nusret Acun'a fark attı! İki katından fazla...

Iman Casablanca'den ilginç itiraf! 'Sapyoseksüelim'

Ünlü model itiraf etti! 'Sapyoseksüelim'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.