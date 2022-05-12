Oyuncu Hande Soral'dan pembeler içinde hamilelik pozu! "Az kaldı" diyerek paylaştı! Ünlü isimlerden yorum yağdı

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ayla karakterini canlandıran oyuncu Hande Soral, ekranlardan uzakta aile yaşamına devam ediyor. Şimdilerde doğacak çocuğunu bekleyen Soral'dan hamilelik paylaşımı geldi.

HANDE SORAL'DAN PEMBELER İÇERİSİNDE KARNI BURNUNDA POZ!

Pembeler içerisinde giydiği kıyafetiyle karnı burnunda poz veren ünlü oyuncunun paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Paylaşımına "Ne kadar kaldı? Az kaldı." notunu düşen Soral'in paylaşımına kardeşi Bensu Soral'dan de yorum gelirken, erkek kardeşi Bedirhan Soral ve diğer bazı ünlü isimler de yorumda bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Müğe Boz ve Hatice Şendil de paylaşıma kayıtsız kalmadı. Müge Boz "Ayyy hadi hadi" yorumunda bulunurken, Hatice Şendil'den de nazar boncuğu emojisi geldi.

İşte Hande Soral'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



