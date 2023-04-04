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Oyuncu Hande Soral oğlu Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benzetildi

03.04.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Hande Soral meslektaşı İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz mayıs ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift ilk kez bebeklerinin yüzünü paylaştılar. Çiftin "Çekirdek ailem" pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı.

Oyuncu Hande Soral oğlu Ali'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kime benzetildi

Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı 'Armağan' karakteriyle hafızalara kazınan Hande Soral, şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde 'Mercan' rolüne hayat veriyor. Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evli olan Soral, oğulları Ali'nin yüzünü gösterdi.

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Hande Soral, oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif alarak başlamıştır.

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36 yaşındaki oyuncu'nun kardeşi Bensu Soral'da kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır.

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2017 yılında oyuncu Ali Demirci ile evlenen Hande Soral, 31 Mayıs 2022'de doğan oğulları Ali'yle beraber kameralar karşısına geçti.

HANDE SORAL VE İSMAİL DEMİRCİ'NİN OĞLU ALİ

Ali'nin yüzünü ilk kez gösteren çift, bu paylaşımının altına "Çekirdek ailem" notunu düştü.

HANDE SORAL VE İSMAİL DEMİRCİ'NİN OĞLU ALİ 2

Çiftin oğulları Ali ile pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorumlar yağdı.

HANDE SORAL VE İSMAİL DEMİRCİ'NİN OĞLU ALİ 3

Babasına benzetilen Ali'ye, "Minik yakışıklı", "Tıpkı babası, maşallah" gibi yorumlar geldi.

HANDE SORAL VE İSMAİL DEMİRCİ'NİN OĞLU ALİ 4


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