Oyuncu Hatice Şendil gençlik fotoğrafıyla şaşırttı!

Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar 2011'de oynadıkları 'Karadağlar'ın setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çift 5 yıllık birlikteliğin ardından 2016'da evlenmiş, Mayıs 2017'de oğulları Can dünyaya gelmişti.
Hatice Şendil, uzun süredir ekranlarda yok ancak, sosyal medya paylaşımlarıyla adından bolca söz ettiriyor.
Hatice Şendil'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraftaki kişinin Hatice Şendil olduğuna görenler inanamıyor.
İŞTE HATİCE ŞENDİL'İN ESKİ HALİ
Hatice Şendil'in 2001 yılında katıldığı güzellik yarışmasında çekilen bu fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Hatice Şendil'in büyük değişimi gözlerden kaçmadı.
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