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Oyuncu Hazal Türesan fena dolandırıldı! 100 bin TL kredi çekti... Mahkemede yaşadıklarını anlattı

14.03.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Doktor ve Tatlı İntikam gibi dizilerle tanınan Hazal Türesan'ı ölmüş babası üzerinden kandırdılar. Vefat eden babasının sigorta borcu olduğu iddiasıyla 100 bin TL kredi çektirilen Hazal Türesan ve annesi Ayşen Türesan şikayetçi oldu.

Oyuncu Hazal Türesan fena dolandırıldı! 100 bin TL kredi çekti... Mahkemede yaşadıklarını anlattı

Oyuncu Hazal Türesan dolandırıcılar yüzünden zor günler geçiriyor. Oyuncu Hazal Türesan, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. İstanbul Bakırköy'de 1 Temmuz 2022 tarihinde telefondan kendisini bankacı olarak tanıtan kişi tarafından arandı.

Vefat eden babasının sigorta borcu olduğu iddiasıyla 100 bin TL kredi çektirilen Hazal Türesan ve annesi Ayşen Türesan, mahkemede ifade vererek şikayetçi oldu.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müştekiler Ayşen Türesen ve Hazal Türesen katıldı. Duruşmada müşteki avukatı da hazır bulundu.

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Oyuncu Hazal Türesan beyanında şu ifadelere yer verdi:

"Önce annemi aradı sonra telefonu ben aldım. Telefonu ben aldıktan sonra vefat eden babamın ölüm tarihi de dahil olmak üzere birçok doğru bilgi verdi. Güven telkin etti. Ben de kendisine babama ait tüm borçlarını kapattığımı söyledim. Ancak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs bu işlemlerden önce online olarak kredi başvurusunda bulunduğumuzu da söyledi. Ben bu durumu tehit etmek amacıyla durumu sordum. Böyle bir şey olmadığını ifade ettim. Telefondan da teyit ettim. Ancak dışarıdaydık ve yurt dışına çıkacaktım bundan dolayı çok fazla vaktimiz de yoktu. Beni acele ettirmek suretiyle yapmış olduğu yönlendirmeler kapsamında hızlı bir şekilde kredi çektirdi. Daha sonra bildirmiş olduğu iban numarasına çektiğim 100 bin lira krediyi gönderdim."

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"ANNEME DOLANDIRILDIĞIMIZI SÖYLEDİM"

"Telefondan kafamı kaldırdım ve anneme dolandırıldığımızı söyledim" diyen oyuncu yaşadıklarını şöyle anlattı:

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"Ancak iş işten geçmişti. Hatta şahısla konuşurken bana banka birazdan sizi arayacak ve anket doldurmanızı isteyecek daha sonra bunu yanıtlarsınız şeklinde yönlendirmede bulundu. Bu esnada banka şüpheli işlem yaptığım için bana ulaşmaya çalışıyormuş ancak ben telefondaki şahsın yönlendirmesi sebebiyle aramayı reddettim. Ardından ben bankayı aradım. Konuşan şahıs bana 'geçmiş olsun' dedi. Ben babama ilişkin bana verdiği bilgilere nasıl ulaştıklarını sordum. Bazen sistemlerin hacklendiğini ve bu şekilde bilgi aldıklarını ifade ettiler."

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Cumhuriyet savcısı şüpheli Alperen Şanlıtürk hakkında 'Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi bilişim aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti.


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Hazal Türesan Oyuncu anne

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