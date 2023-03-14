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  4. Oyuncu Hazal Türesan'ın dolandırılmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı

Oyuncu Hazal Türesan'ın dolandırılmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı

14.03.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini bankacı olarak tanıtarak oyuncu Hazal Türesan ve annesini dolandırdığı iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müştekiler Ayşen Türesan ve Hazal Türesan ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Alperen Şanlıtürk ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz alan müşteki Ayşen Türesan sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Dışardaydık. Arayan kişi bankadan aradıklarını ve vefat eden eşimin adını da söyleyerek sigorta borcu olduğunu söyledi. Eşimin hatırası aklıma geldiği için duygusallaştım ve konuşamayacağımı söyleyerek telefonu kızıma verdim. Görüşmenin gerisini kızım gerçekleştirdi." diye konuştu.

Müşteki Hazal Türesan da "Telefonu ben aldıktan sonra vefat eden babamın ölüm tarihi de dahil olmak üzere birçok doğru bilgi verdi. Bana bu şekilde güven telkin etti." dedi.

Yurt dışına çıkacağı için çok fazla vaktinin olmadığını ve yapılan yönlendirmelerle kendisine kredi kullandırtıldığını anlatan Türesan, "Daha sonra bildirmiş olduğu IBAN numarasına bu krediyi gönderdim. Olay bu şekilde gerçekleşti. Toplamda 100 bin lira gönderdim. Telefondan kafamı kaldırdım ve anneme dolandırıldığımızı söyledim. Ancak iş işten geçmişti." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, müşteki beyanlarının ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, oyuncu Hazal Türesan ile annesi Ayşen Türesan "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanık Alperen Şanlıtürk'ün "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi bilişim aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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