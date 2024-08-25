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  4. Hazar Ergüçlü’nün Kıbrıs ağzıyla verdiği röportaj sosyal medyayı salladı

Hazar Ergüçlü’nün Kıbrıs ağzıyla verdiği röportaj sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 13:27
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Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün Kıbrıs ağzıyla verdiği röportaj sosyal medyada gündem oldu. Ergüçlü'nün o hallerine "Çok tatlı" yorumları yapıldı.

Hazar Ergüçlü’nün Kıbrıs ağzıyla verdiği röportaj sosyal medyayı salladı

Medcezir, Kuzey Güney, Ahlat Ağacı gibi ses getirmiş projelerde gösterdiği performansla hayran bırakan Hazar Ergüçlü son dönemde Dilber rolüyle adından söz ettiriyor.

Başarılı performanslarıyla geniş kitleler tarafından tanınan Ergüçlü, her rolün hakkını veren bir isim.

Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri isimli dizisinde canlandırdığı Dilber karakteri ile geçen sezona damga vuran güzel oyuncunun son olarak bir röportajı gündeme geldi.

Kıbrıs Türkü olan Hazar Ergüçlü'nün yerel bir Kıbrıs kanalına verdiği röportaj ortaya çıktı.

Hazar Ergüçlü'nün, Kıbrıs ağzıyla verdiği röportaj, özellikle Kıbrıs ağzını sevenlerin beğenisini topladı. Güzel oyuncuya "Çok tatlı", "Kadın her haliyle sempatik", "Can Kıbrıs" yorumları yapıldı.

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Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ergüçlü, oyunculuk eğitimini İstanbul'da tamamladı ve kariyerine de burada başladı.

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Hazar Ergüçlü
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