Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: "Binada mahsur kaldılar"

Melisa Aslı Pamuk, Kahramanmaraş'taki 7.4 şiddetindeki deprem sonrası Antakya'da bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Anneannesinin yürüyemediğini vurgulayan güzel oyuncu, yaşlı kadının teyzesi ile binada mahsur kaldığını sözlerine ekledi. Melisa Aslı Pamuk apartmanın ne durumda olduğunu bilmediklerini vurguladı.
Yer Gök Aşk, Lale Devri, Ulan İstanbul ve Kırmızı Oda dizilerinde sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımı hayranlarını korkuttu.
Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Anneannem yürüyemiyor, hasta..Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?
75.yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4’ü kat Antakya."
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı güzel oyuncuya paylaşımlarıyla destek verdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Çok geçmiş olsun. İnşallah yardım gelir. Yatalak hastaları düşünemiyorum.
Umarım ulaşırlar bizde Antakya'da oturuyoruz trafik kilitli.
Anneannem aynı şekilde hasta enkazın altında ulaştık çok kötü durumda.