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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: "Binada mahsur kaldılar"

06.02.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Gaziantep, Adana ve Diyarbakır gibi illerden de hissedilen deprem sonrası açıklamada bulunan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söyledi.

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan Kahramanmaraş depremi sonrası yardım çığlığı: "Binada mahsur kaldılar"

Melisa Aslı Pamuk, Kahramanmaraş'taki 7.4 şiddetindeki deprem sonrası Antakya'da bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Anneannesinin yürüyemediğini vurgulayan güzel oyuncu, yaşlı kadının teyzesi ile binada mahsur kaldığını sözlerine ekledi. Melisa Aslı Pamuk apartmanın ne durumda olduğunu bilmediklerini vurguladı.

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Yer Gök Aşk, Lale Devri, Ulan İstanbul ve Kırmızı Oda dizilerinde sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımı hayranlarını korkuttu.

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MELİSA ASLI PAMUK'TAN 'DEPREM' PAYLAŞIMI: "YARDIMCI OLABİLECEK VAR MI?"

Melisa Aslı Pamuk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Anneannem yürüyemiyor, hasta..Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?

75.yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4’ü kat Antakya."

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MELİSA ASLI PAMUK'A DESTEK PAYLAŞIMLARI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı güzel oyuncuya paylaşımlarıyla destek verdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

  • Çok geçmiş olsun. İnşallah yardım gelir. Yatalak hastaları düşünemiyorum.

  • Umarım ulaşırlar bizde Antakya'da oturuyoruz trafik kilitli.

  • Anneannem aynı şekilde hasta enkazın altında ulaştık çok kötü durumda.

  • Karşı apartmanda oturuyor annemler, o bölgenin iyi oluğunu biliyoruz şu an.
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