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Oyuncu Merve Kayaalp yaşamına son vermişti! Babasının ifadesi ortaya çıktı "Birçok projeye başvurdu..."

20.09.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, babasına ait ruhsatlı tabancayla başına ateş ederek yaşamına son veren dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede Kayaalp'in gözyaşlarına boğulan annesi Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kayaalp'in neden yaşamına son verdiği merak edilirken babasının ifadesi de ortaya çıktı. Babasının, kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi.

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan, önceki gün saat 18.00 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kanlar içindeki dizi ve sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şakağına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdiği belirlenen Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kayaalp'in olayda kullandığı tabancanın babasına ait olduğu ve ruhsatının bulunduğu tespit edildi.

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CENAZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Otopsi işlemlerinin ardından Kayaalp'in yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, dün ikindi vakti Dalaman Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Kayaalp'in babası Ali Rıza Kayaalp, annesi Esin Tüzün ve yakınları katıldı. Sanat camiasından ise kimsenin katılmadığı törende, gözyaşlarına boğulan anne Esin Tüzün güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Merve Kayaalp'in cenazesi Killik Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Ali Rıza Kayaalp'in polise verdiği ifadede dizi ve sinema oyuncusu olan kızının birçok projeye başvurduğu, olumlu bir dönüş alamadığı için bir süredir moralinin bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Kayaalp'in de bu nedenle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi.

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MERVE KAYAALP HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı. (DHA)

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