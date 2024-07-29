MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Mustafa Üstündağ isyan etti: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'

Oyuncu Mustafa Üstündağ isyan etti: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.07.2024 20:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Mustafa Üstündağ, turistik işletmeleri özel şirketlere devreden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tepki gösterdi. Ünlü oyuncu biletlerin de euro olarak kesildiğini söyledi. Üstündağ, sosyal medyadan video paylaşıp, "Üzerimde euro olmadığı için utandım" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel şirketlere devrettiği Mersin'deki bazı tarihi ve turistik yerlerin işletmelerinde biletlerin euro ile kesilmesine tepki gösterdi.

Üstündağ, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yaşanan duruma isyanını dile getirdi.

"ÜZERİMDE EURO OLMADIĞI İÇİN UTANDIM"

Üstündağ, biletlerin euro olarak kesildiğini belirterek, "Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım. Çünkü Mersin’in ben euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum. Bunlar da Kültür Bakanlığı'nın üzerlerinde euro ibaresi olan 4 tane bilet" ifadelerini kullandı.

Screenshot_3

Üstündağ konuşmasına şöyle devam etti;

"Dün gittiğimde Cennet – Cehennem 435 liraydı. Haftaya gelirseniz 550 lira verebilirsiniz. Çünkü euro olarak alıyorlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sigma diye bir şirkete devretmiş burayı."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Tepki çeken sözler sonrası soruşturma!Tepki çeken sözler sonrası soruşturma!
Anahtar Kelimeler:
Mersin Mustafa Üstündağ
En Çok Okunan Haberler
ATM, başka müşterinin yatırdığı parayı sonraki müşteriye geri verdi

ATM, başka müşterinin yatırdığı parayı sonraki müşteriye geri verdi

Açılışı okçularımız yaptı! Paris'te ilk madalya geldi

Açılışı okçularımız yaptı! Paris'te ilk madalya geldi

DEM Parti Van il binasına polis müdahalesi! Terör örgütü lehine slogan atanlar gözaltına alındı

DEM Parti Van il binasına polis müdahalesi! Terör örgütü lehine slogan atanlar gözaltına alındı

Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3!

Emekli ve memur zammı öncesi yüzde 1,64, sonrası 3,3!

Sapıklığın da böylesi! "Elbisenle beni anlayamazsın, soyun da gel"

Sapıklığın da böylesi! "Elbisenle beni anlayamazsın, soyun da gel"

500 TL olmuştu! 5 ay sonra ikinci zam yolda

500 TL olmuştu! 5 ay sonra ikinci zam yolda

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.