Oyuncu Mustafa Üstündağ isyan etti: 'Üzerimde euro olmadığı için utandım'

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel şirketlere devrettiği Mersin'deki bazı tarihi ve turistik yerlerin işletmelerinde biletlerin euro ile kesilmesine tepki gösterdi.

Üstündağ, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yaşanan duruma isyanını dile getirdi.

"ÜZERİMDE EURO OLMADIĞI İÇİN UTANDIM"

Üstündağ, biletlerin euro olarak kesildiğini belirterek, "Dün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak üzerimde euro olmadığı için utandım. Çünkü Mersin’in ben euro bölgesine bağlandığını bilmiyordum. Bunlar da Kültür Bakanlığı'nın üzerlerinde euro ibaresi olan 4 tane bilet" ifadelerini kullandı.

Üstündağ konuşmasına şöyle devam etti;

"Dün gittiğimde Cennet – Cehennem 435 liraydı. Haftaya gelirseniz 550 lira verebilirsiniz. Çünkü euro olarak alıyorlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sigma diye bir şirkete devretmiş burayı."