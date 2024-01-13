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  4. Oyuncu Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi! Olay yorum

Oyuncu Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi! Olay yorum

13.01.2024 10:13 | Son Güncelleme:
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Son dönemde özel hayatı, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, her projesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde en iyi kadın dizi oyuncusu ödülünü almıştı. Oyuncu Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın sürekli ödül almasına tepki göstererek "Allah'ım yetenekli ne kadar az oyuncumuz varmış. Ödüller organizasyonların reklamları için mi hep kafa isimlere gidiyor" dedi.

Son dönemde özel hayatı, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, her projesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne damga vurmuştu.

Işıltılı göğüs dekolteli bir bluzla geceye katılan Sarıkaya, 2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu ödülünü alıp daha sonra da 'Şahraman' ile '2023 yılının en beğenilen 'Dijital Platform Dizisi' ödülünü aldı.

'YİNE O YİNE O'

Meslektaşı Serenay Sarıkaya'nın törende "Yine ben" diye bağırmasına atıfta bulunan Kirli Sepeti dizisinin başarılı oyuncusu Rüzgar Aksoy, "Yine o yine o yine... Allah'ım ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli... İnanamıyorum. Bu ödüler, organizasyonların kendi reklamları için mi hep kafa isimlere gidiyor. Yine yine... Yok canım ne alakası var" diyerek tepki gösterdi.

serenay sarıkyaya

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Serenay Sarıkaya Oyuncu
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