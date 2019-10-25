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Oyuncu Sahra Şaş yeniden Kadın dizisinde

DİZİ HABERLERİ  | 25.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Kadın dizisinin birinci sezonunda oynayan ve Berşan karakterine hayat veren başarılı isim Sahra Şaş, diziye geri dönüyor. Oyuncun yeni bölümlerde mahalleye nasıl döneceği ise henüz bilinmiyor.

Oyuncu Sahra Şaş yeniden Kadın dizisinde

FOX dizisinin sevilen dizisi Kadın'ın başrol oyuncularından Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar yeni sezonda diziden ayrıldı. Usta oyuncuların ardından dizinin ilk sezonunda oynayan Sahra Şaş, kadroya yeniden dahil oldu.

DİZİYE GERİ DÖNÜYOR

Fox TV'nin en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kadın'da ilerleyen bölümlerde sürpriz bir gelişme yaşanacak. Kadın dizisinin 1. sezonunda yer alan ve 2017 yılında diziye veda eden Berşan karakteri diziye tekrar dönecek. Kasım ayında senaryo gereği diziden ayrılan Sahra Şaş, yeniden kadroya dahil oldu.

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CEYDA'NIN KANKASI BAHAR'IN İSE DÜŞMANIYDI

Berşan karakteri o zamanlar Ceyda'ya dost Bahar ile de düşmandı. Berşan karakteri aynı zamanda Arif'in de eski aşkıdır. Yıllar önce Arif ile büyük bir aşk yaşayan Berşan, onu terk etmişti. Pişman olup mahalleye geri dönen Berşan, Arif ile Bahar'ın yakınlaştığını görünce çılgına dönmüştü. O dönem Ceyda ile kanka ile olan Berşan zamanında Bahar'a yaptığı kötülükleri anlatmış ve hatasını kabul etmişti. İlk bölümlerde dizinin sevilmeyen karakterlerinden biri olan Berşan zamanla seyircinin ilgisini çekmişti.

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