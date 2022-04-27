Oyuncu, spor yorumcusu ve yazarlarından "silahlı kutlamaya hayır" çağrısı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Oyuncu, spor yorumcusu ve yazarları, kutlamalarda havaya ateş açılmaması için yürütülen "silahlı kutlamaya hayır" çağrısına destek verdiler.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seymen Aydın, A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Aksal Yavuz ile Yeni Şafak Gazetesi Spor Yazarı Erdal Hoş, Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi çektikleri videolarla "mutluluğa kurşun sıkma" diyerek, kutlamalarda havaya ateş edilmemesini istediler.

Çektiği videoda, Trabzonsporluların uzun yıllar sonra özlenen, hasretle bekledikleri şampiyonluğa kavuşacaklarına vurgu yapan Ulaş Özdemir, şunları söyledi:

"Artık sayılı günler, sayılı saatler ve dakikalar kaldı ve dolayısıyla bu hasret kaldıkları şampiyonluğu da bütün Trabzonsporlular büyük bir mutluluk ve coşkuyla kutlayacak. İşte bu kutlamaları yaparken lütfen silah atmayalım. Sizin sevinciniz başkalarının evine yas düşürmesin. Çünkü bu silah işinden gerçekten çok canlar gitti, cananları kaybettik. Haliyle bu kutlamalarda eksik bir taraftar dahi olmasın ve herkes bu coşkuyu doya doya yaşasın. Birbirimize sarılarak o kutlamaları yapalım. Silah atmak isteyenlere karşı da gerekli uyarılarımızı yapalım. Bu çağrı bütün Trabzonsporlular için önemli."

- "Mutluluğumuz bir evin yası olmasın"

"Silahlı kutlamaya hayır" çağrısına destek veren oyuncu Seymen Aydın da bordo-maviye gönül veren taraftarlara seslenerek, şunları kaydetti:

"Yedi bölge cennet vatana, yedi kıta bütün dünyaya 'Şampiyon Trabzonspor' diye haykırmaya, sevinçten ağlamaya, çılgınca takımımızı alkışlamaya çok ama çok az kaldı. Biliyorum benim gibi sizler de duygularınız ifade etmekte zorluk çekiyorsunuz. İstediğimiz gibi sevinebiliriz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz, nasıl sevineceğimizi bilmiyoruz. Açıkçası ben bilmiyorum ama yanımdakilere sarılacağım, sevdiklerime sarılacağım. Ne bileyim koşacağım, yuvarlanacağım, bir şeyler yapacağım ama bildiğim bir şey var ki silaha sarılmayacağım.

Kurban olayım silah işini bırakalım. Silahlara sarılmayalım. Mutluluğumuz bir evin yası olmasın. Bir evin içine ateş düşmesin, kor düşmesin. O yüzden şunu da demek istiyorum. Bizi biz yapan nedir? Halkalardır, çemberlerdir. Bunlar horon halkalarıdır, horon çemberleridir. Oralarda buluşalım. Sevgimizi, sevincimizi oralarda yaşayalım ama ne olur lütfen silaha sarılmayalım ve mutluluğumuza kurşun sıkmayalım."

- "Bizim sevincimiz başkalarının üzüntüsü olmamalı"

Spor yazarlarından Aksal Yavuz da Trabzonspor'un müthiş bir sezon geçirdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonluğu analarının ak sütü gibi hak ettiler. Bu sezon bu şampiyonluk milyonlarca Trabzonsporlunun yıllardır beklediği an. O anlamda şampiyonluğu nasıl kutlayacaklarını, sevinçlerinin ne denli olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyoruz. Çünkü biz de Trabzonsporluyuz."

Dikkat edilmesi gereken bir konu olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Kutlamalarda silah kullanılmamalı, kullananlar da uyarılmalı. Evet yıllardır bu şampiyonluğu bekliyoruz ancak hiçbir şampiyonluk insan canından değerli değildir. Bizim sevincimiz başkalarının üzüntüsü olmamalı." diye görüş bildirdi.

- "Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın"

Kampanyaya destek veren Erdal Hoş da şunları kaydetti:

"Değerli Trabzonsporlular yıllarca hayal ettiğiniz, hayalini kurduğunuz bir güne çok yaklaştınız. Bu günün birilerine zehir olmaması için lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın. Başkalarının bedduasını almamak için başkalarının canını yakmamak için mutluluğa kurşun sıkmamak gerekiyor. Lütfen lütfen lütfen."

