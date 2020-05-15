Oyuncu Wilma Elles'tan çıplaklık yanıtı

Oyuncu Wilma Elles samimi açıklamalar yaptı. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin kariyeri için çok önemli olduğunu vurgulayan Wilma Elles, "Benim için çok özel ve kariyerim açısında en doğru projelerden. Projede çalıştığım bütün arkadaşlarım birer star olarak kariyerlerine devam ediyorlar" dedi.

"Kariyerin için çıplaklık gerektiren sahnelerde oynar mısın?" sorusuna 33 yaşındaki oyuncu, "Proje konusunda seçici olmaya çalışıyorum ama çıplaklık içeren filmleri düşünmüyorum. Gelen teklifleri de geri çevirdim. Bikinili projelerde yer almıyorum" yanıtını verdi.

"Aşk var mı?" sorusunu Wilma Elles, "Aşk benim için her zaman var. Aşk olmadan olmuyor" şeklinde cevapladı.

Ünlü oyuncu, "Bir insanla ilgilenmek, hayatını paylaşmak bunlar benim için önemli şeyler. Yalnız olamam, imkansız. O yüzden aşk hep var" dedi.

Yeniden evlenmek istediğini belirten Elles, "Evet, kesinlikle evlenmek isterim. Tek başına yaşamayı nasıl başarıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama benim için çok zor. Korkarım yani gece" ifadelerini kullandı.

