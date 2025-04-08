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Bu akşam (8 Nisan 2025 Salı) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışı bilgisi

8 Nisan 2025 salı günü televizyonda hangi dizi, film ve yarışma programlarının yayınlanacağı merak ediliyor. Bu akşam ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler 'Hangi kanalda hangi dizi var?' sorusuna yanıt arıyor. İşte kanalların güncel yayın akışı listesi...

Bu akşam (8 Nisan 2025 Salı) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışı bilgisi
Öznur Yaslı İkier

8 Nisan Salı günü televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Hızlı ve Öfkeli 7 filmi ekrana gelecek.

Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

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8 NİSAN 2025 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI:

ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Sustalı Ceylan
03:00 Kuruluş Osman
05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7
22:45 Hızlı ve Öfkeli 7
01:30 Uzaylı Tehdidi
02:45 Yargı
05:00 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Deha

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Hayallerinin Peşinde
06.45 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Bir Zamanlar İstanbul
02.45 Seksenler
03.40 Teşkilat

NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik 7
01:45 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı

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