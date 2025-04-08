Bu akşam (8 Nisan 2025 Salı) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışı bilgisi

8 Nisan Salı günü televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte güncel yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Kanal D ekranlarında ise saat 20:00'da Hızlı ve Öfkeli 7 filmi ekrana gelecek.

Star Tv'de saat 20:00'da Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün kadrosunda yer aldığı Kral Kaybederse yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Bahar dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

8 NİSAN 2025 GÜNCEL TV YAYIN AKIŞI:

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Sustalı Ceylan

03:00 Kuruluş Osman

05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

22:45 Hızlı ve Öfkeli 7

01:30 Uzaylı Tehdidi

02:45 Yargı

05:00 Kuzey Güney

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Deha

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

03:00 Sefirin Kızı

05:00 Kiralık Aşk

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Hayallerinin Peşinde

06.45 Vuslat

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Bir Zamanlar İstanbul

02.45 Seksenler

03.40 Teşkilat

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

01:45 Şahane Hayatım

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı