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Nadide Sultan'ın talihsiz anları! Topuğu mazgala sıkıştı! Yüzünü kapattı...

Bir döneme damga vuran isimlerden Nadide Sultan gittiği AVM'de talihsiz bir kaza geçirdi. Ayakkabısın topuğu mazgala sıkışan Nadide Sultan o anlar da yüzünü elleriyle kapatmaya çalıştı.

Nadide Sultan'ın talihsiz anları! Topuğu mazgala sıkıştı! Yüzünü kapattı...
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin en çok dinlenen şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nadide Sultan, magazin dünyasından uzak sakin bir yaşam sürüyor.

2014 yılında Hakan Yonat ile hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik sürdüren Nadide Sultan şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanıyor.

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TALİHSİZ KAZA GEÇİRDİ

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nadide Sultan gittiği AVM'de talihsiz bir kaza geçirdi. Ayakkabısının topuğu mazgala sıkışan ünlü isim ayakkabısını çıkarmak için oldukça zorlandı.

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Ayakkabının topuğunu çıkarmak için epey uğraşan Nadide Sultan'ın imdadına bir mağaza çalışanı yetişti. Nadide Sultan o anlarda yüzünü elleriyle kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
Nadide Sultan
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Geçmiş olsun, olabilir insanlık hali...
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