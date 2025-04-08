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  4. Boğaziçi Rektörü Naci İnci yine tepki çekmeyi başardı! Kameraları savunayım derken... 'Kız öğrenciler alkol alınca istismara uğruyor'

Boğaziçi Rektörü Naci İnci yine tepki çekmeyi başardı! Kameraları savunayım derken... 'Kız öğrenciler alkol alınca istismara uğruyor'

08.04.2025 15:43
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin BBC'ye verdiği röportajda kullandığı ifadeler sosyal medyada tartışma yarattı. İnci'nin kampüse yerleştirilen kameraları savunurken, kız öğrencilerle ilgili ifadeleri bir anda tepkilerin odağı haline geldi. İnci, "Gizli de olsa alkol tüketiyorlar. Kızların alkol dirençleri daha düşük olduğu için kendi iradelerini kaybediyorlar ve istismara uğrayan öğrencilerimiz oluyor." diye konuştu.

Boğaziçi Rektörü Naci İnci yine tepki çekmeyi başardı! Kameraları savunayım derken... 'Kız öğrenciler alkol alınca istismara uğruyor'

Uzun bir süredir rektör protestolarının yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Naci İnci bir kez daha gündem oldu. Daha önce aldığı kararlarla tartışmalara neden olan Rektör İnci, kampüsün neredeyse her noktasına yerleştirilen güvenlik kameralarını savundu. İnci'nin söz konusu kameralarla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, kampüsteki kız öğrencilerle ilgili tespiti ise yeni bir tartışmanın adeta fitilini ateşledi.

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"GİZLİ DE OLSA ALKOL TÜKETİYORLAR"

BBC'ye verdiği röportajda üniversiteye yerleştirilen kameraları savunan Rektör İnci "Üniversitenin her yerinde kameralar var mı? Olmalı, kesinlikle olmalı. Öğrencilerimiz, özellikle kız öğrencilerimizin güvenlikleri söz konusu. Kulüpler vasıtasıyla olsun, kendi arkadaşları vasıtasıyla olsun, hani gizli de olsa alkol tüketiyorlar.

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"KIZLARIN DİRENÇLERİ DAHA DÜŞÜK! İSTİSMARA UĞRUYORLAR"

Ve tabii kız öğrencilerin dirençleri daha düşük olduğu için kendi iradelerini kaybediyorlar ve istismara uğrayan öğrencilerimiz oluyor. Öğrencilerimizin emniyeti açısından mümkünse her tarafta olması lazım. Ondan sonra kız geliyor, mağdur olmuş, düşünsenize ömür boyu o travma geçmez" ifadelerini kullandı.

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4 YILDIR SÜREN PROTESTOLAR

Rektör İnci ayrıca, 4 senedir sırtlarını rektörlük binasına dönen akademisyenleri de 'provokatör' olarak tanımladı. İnci, öğrencilere açılan soruşturmalar hakkında, "Bu disiplin soruşturmaları öğrencileri korumak içindir. Tabii bu yine bu provokatör hocaların, eseri işte" ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin açıklamaları bir anda sosyal medyada gündem olurken; tepkiler de gecikmedi.

BBC Türkçe'ye konuşan bir öğrenci de İnci'nin 'kamera' savunmasına şöyle tepki gösterdi:

"Verilen her kararın arkasını bir savunma koyabilirsiniz yani. Açıkçası en son ne zaman böyle bir taşkınlıktan kimin zarar gördüğünü, ne zaman görmüşler onu bilmiyorum. Ben kendim görmedim, tecrübe de etmedim"

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Anahtar Kelimeler:
Rektör Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
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