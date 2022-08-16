Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti! "Sadece ceket mi giydin?"

Yılların oyuncusu Yağmur Tanrısevsin en son Kalp Yarası adlı dizide canlandırdığı Ayşe Yılmaz rolüyle seyircilerle buluştu. Oyuncu kimliğiyle tanınan isim, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki Yağmur Tanrısevsin pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Ceket ile verdiği pozu çok sayıda beğeni aldı.

O poza, "Çok iyi görünüyorsun", "Sadece ceket mi giydin?" gibi yorumlar da geldi.

Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken adlı dizide canlandırdığı Melis rolüyle, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.

Birden fazla film, dizi, reklam projelerinde bulundu.





