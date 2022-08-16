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Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti! "Sadece ceket mi giydin?"

16.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneşi Beklerken, Kalp Yarası, İki Yalancı gibi yapımlarda rol alan Yağmur Tanrısevsin uzun yıllardır ekranlarda boy gösterdi. Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, iddialı sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi.

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti! "Sadece ceket mi giydin?"

Yılların oyuncusu Yağmur Tanrısevsin en son Kalp Yarası adlı dizide canlandırdığı Ayşe Yılmaz rolüyle seyircilerle buluştu. Oyuncu kimliğiyle tanınan isim, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

31 yaşındaki Yağmur Tanrısevsin pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti!

Ceket ile verdiği pozu çok sayıda beğeni aldı.

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti!

O poza, "Çok iyi görünüyorsun", "Sadece ceket mi giydin?" gibi yorumlar da geldi.

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti!

Yağmur Tanrısevsin, Güneşi Beklerken adlı dizide canlandırdığı Melis rolüyle, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti!

Birden fazla film, dizi, reklam projelerinde bulundu.

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti!

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti!

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti!

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti!

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin pozuyla dikkat çekti!

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Oyuncu Yağmur Tanrısevsin
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