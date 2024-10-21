Oyuncular sahnede güldü! Yalı Çapkını'ndaki çekim hataları gündem oldu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı gerçek hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla en çok ses getiren yapımlar arasında yer alan Yalı Çapkını, eleştiriler ve tepkilerin gölgesi altında yayın hayatına devam ediyor.

Yeni sezonun ilk bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok konuşulan dizide seyirci sık sık çekim hatalarını fark etmişti. Dizinin 75. bölümünde Ferit, kalabalık bir barda eğlenirken arkasında set çalışanı görünmüştü.

SAHNEDE OYUNCULAR GÜLÜYOR!

Yalı çapkını'nın son bölümünde ise skandal bir hataya imza atıldı. Yayınlanan sahnede sinir krizi geçiren ve bağıran İfakat'a Mert Ramazan Demir başta olmak üzere birçok oyuncu güldü. O anlar ise yeni bölümde yayınlandı.

Başka bir sahnede ise Ferit karakteriyle kavga eden Abidin gülüyor. Dikkatli seyircilerin gözünden kaçmayan bu detaylar ise gündem oldu.