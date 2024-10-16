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Sahneye erken girdi, saklanmaya çalıştı! Bahar dizisindeki çekim hatası gündem oldu!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.10.2024 10:07
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Hatice Aslan ve Füsun Demirel gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bahar'ın yeni bölümünde çekim hatası fark edildi. Bir sahneye erken giren figüran saklanmaya çalıştı. O anlar ise seyirciler tarafından fark edildi.

Sahneye erken girdi, saklanmaya çalıştı! Bahar dizisindeki çekim hatası gündem oldu!

Demet Evgar'ın başrol olduğu, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın kadrosunda yer aldığı Bahar dizisi etkileyici hikayesiyle yeni sezona iddialı bir şekilde başladı. Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra hayatını eşine ve çocuklarına adayan Bahar'ın var olma, uyanış hikayesini izlediğimiz dizi kısa sürede çok sevildi.

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Yeni karakterlerden biri olan Başhekim Süreyya'nın ise seyirciyle enerjisi tutmadı. Evren ve Bahar'ı bir arada görmek isteyenler yeni isimlerin senaryoyu olumsuz etkilediğini belirtti. Bahar'ın 20. bölümünde ise bütün sırlar ortaya döküldü. Seren ve ailesi arasında yaşanan kriz, Rengin'in acımasız planları sonucunda Bahar'ın yeniden hayatı altüst oldu. Yine de her sahnesi yüksek bir yeni bölüm izledik.

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ÇEKİM HATASI ORTAYA ÇIKTI!

Çekim hataları artık dizilerin vazgeçilmezi haline geldi. Bahar'ın yeni bölümünde de seyirciler yeni bir hata fark etti. Seren'in babası hastaneden çıkış yaptığı sırada arkasında figüran doktor belirdi.

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Sahneye erken girdiğini fark eden figüran kendisini saklamak için büyük çaba sarf etti ve sahnede duvarın arkasına saklandı. O anlar ise yeni bölümde göründü.

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Demet Evgar
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