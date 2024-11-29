Oyuncular tek tek ayrılıyor! Usta isim Kuruluş Osman'a veda edecek! Senaryo değişecek...

ATV ekranlarında fırtınalar estiren Kuruluş Osman 6. sezonuyla seyirciyle buluştu.

Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Törer'in canlandırdığı diziden geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu Bâlâ Hatun karakterini canlandıran Özge Törer'in ayrılacağı iddia edilmişti.

USTA OYUNCU DA AYRILIYOR!

Her çarşamba izleyicisiyle buluşan diziden Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özge Törer, Gencer Bey'e hayat veren Yıldırım Gücük ile Sancar Bey’i canlandıran Sonat Dursun'un vedasının ardından bir isim daha ekipten ayrılıyor. usta oyuncu Ali Sürmeli de kadroya veda etmeye hazırlanıyor. Bu sezon kadroya "Karesi Bey" rolüyle dahil olan oyuncu, hikaye gereği 174. bölümde projeye veda edecek.

Ayrılıkların yanı sıra Ahmet Yılmaz’ın yönettiği dizinin senaryosunda değişiklikler yaşanacağı iddia edildi.