Kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman'da şaşırtan veda! Başrol oyuncusu diziden ayrılıyor...

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında fırtınalar estiriyor. 6. sezonuyla seyirciyle buluşan diziye yeni sezonda 12 yeni oyuncu katılmıştı.

Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Törer'in canlandırdığı diziyle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

"BAŞROL OYUNCUSU AYRILIYOR"

Kuruluş Osman dizisinde Bâlâ Hatun karakterini canlandıran Özge Törer'in diziye veda edeceği iddia edildi. Fragmanda Bâlâ Hatun karakterinin Sofia tarafından öldürüldüğü görülüyordu.

Bu iddianın ardından da henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümde Bâlâ Hatun karakterinin ölüp ölmediği ortaya çıkacak.