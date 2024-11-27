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  4. Kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman'da şaşırtan veda! Başrol oyuncusu diziden ayrılıyor...

Kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman'da şaşırtan veda! Başrol oyuncusu diziden ayrılıyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.11.2024 11:44
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Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrolü paylaştığı 6 sezondur ekranlarda severek izlenen Kuruluş Osman'dan sevilen başrol oyuncusunun ayrılacağı iddia edildi. Kimsenin beklemediği bu veda dizinin fanlarını şaşırttı.

Kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman'da şaşırtan veda! Başrol oyuncusu diziden ayrılıyor...

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında fırtınalar estiriyor. 6. sezonuyla seyirciyle buluşan diziye yeni sezonda 12 yeni oyuncu katılmıştı.
Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Törer'in canlandırdığı diziyle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

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"BAŞROL OYUNCUSU AYRILIYOR"

Kuruluş Osman dizisinde Bâlâ Hatun karakterini canlandıran Özge Törer'in diziye veda edeceği iddia edildi. Fragmanda Bâlâ Hatun karakterinin Sofia tarafından öldürüldüğü görülüyordu.

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Bu iddianın ardından da henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümde Bâlâ Hatun karakterinin ölüp ölmediği ortaya çıkacak.

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Bir ayrılık daha! Daha yeni katılmıştı ama... Bir ayrılık daha! Daha yeni katılmıştı ama...
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Anahtar Kelimeler:
kuruluş osman
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