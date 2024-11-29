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Kardeşlerim'den bomba transfer! Bahar'a iki oyuncu birden geliyor!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.11.2024 15:40
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Oyuncuları arasında Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bahar dizisinin kadrosu genişliyor. Yeni sezonda ekibe dahil olan isimlerle birlikte iki yeni oyuncu birden kadroya katılıyor.

Kardeşlerim'den bomba transfer! Bahar'a iki oyuncu birden geliyor!

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisi, yeni sezonun yeni bölümleriyle fırtınalar estirdi. Reytinglerde de başarılı sonuçlar elde eden diziye yeni sezonla birlikte yeni oyuncular da dahil oldu. Büşra Pekin, Baş Hekim Süreyya karakteriyle diziye dahil olmuştu. Karakteri bitince kısa sürede diziye veda etmişti.

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Büşra Pekin'in ardından da dizinin kadrosuna Nihal Yalçın, Seren’in (Nil Sude Albayrak)‘nin annesi Nesrin Köksal ve Adanalı bir iş adamı olan ‘Hasip Aydın’ rolüyle usta oyuncu Nizam Namidar, Seren'in babası “Rıza Tekin” karakteriyle katılmıştı. Son olarak da Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği diziye Mert Öner ekibe girdi. Öner dizide “Ferdi Çakır” rolünü canlandırıyor.

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İKİ YENİ OYUNCU GELİYOR!

Her hafta yeni isimleri izlediğimiz Bahar dizisine iki genç oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Fırat Altunmeşe ile Kardeşlerim dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Melis Minkari “Bahar”da rol alacak.

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Genç isimler Bahar'da iki bölüm yer alacak. Melis Minkari fenomen dizinin hikâyesinde bir şarkıcı, Fırat Altunmeşe de onun evlenmeye hazırlandığı genç olarak seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar bahar
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