Oyunculuğu bırakan Zeynep Tokuş, setlere geri mi dönüyor?

Başarılı isim Zeynep Tokuş, sürpriz bir şekilde oyunculuğu bırakarak yoga eğitmenliği yapmaya başlamıştı. Yoga yaparken çektiği fotoğrafları bol bol sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Tokuş’un bir süredir oyunculuğa geri döneceği konuşuluyordu.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünü paylaştığı Deli Yürek dizisiyle hatırlanan Zeynep Tokuş, Vizontele Tuuba filminin yanı sıra Çocuklar Duymasın gibi fenomen bir dizide kısa bir süre Meltem karakterine de hayat vermişti. Zeynep Tokuş, 2009 yılında Ayrılık isimli dizide yer almış ve sonrasında da oyunculuktan uzakta kalmıştı. Oyuncu, 2021 yılında Yılmaz Erdoğan’ın hikayesini yazdığı Aşkın Kıymeti isimli sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.

ZEYNEP TOKUŞ, OYUNCULUĞA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Son 11 yıldır sadece bu filmde yer alan Zeynep Tokuş, sosyal medyada ise sıklıkla paylaştığı yoga videoları ile dikkat çekiyor. Yoga eğitmenliği yapan oyuncu, yeniden setlere dönüş yapacak mı?

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Zeynep Tokuş’a oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusu soruldu. Zeynep Tokuş, “Emekli oldum. Ufak bir projede rol aldım, yoga eğitmeni rolünde, Aşkın Kıyafeti filminde. O kadar” diye konuştu.

