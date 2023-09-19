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Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Hayat Bilgisi'nin Rüya'sı Yıldız Asyalı bakın şimdi ne yapıyor

19.09.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran, başrollerini Perran Kutman, Kerem Kupacı, İpek Erdem ve Gökçe Bahadır gibi isimlerin paylaştığı Hayat Bilgisi dizisi yıllar geçse de Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yerini koruyor. Hayat Bilgisi dizisiyle hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu Yıldız Asyalı, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Yıldız Asyalı bakın şimdi ne yapıyor...

2003-2006 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Hayat Bilgisi'nde hayat verdiği Rüya karakteriyle hafızalarımıza kazınan Yıldız Asyalı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

RÜYA 3

En son Mucize Doktor dizisine 'Sibel' karakteriyle konuk oyuncu olarak katılan Yıldız Asyalı, şimdilerde kendisine yeni bir kariyer çizdi.

mucize dokktor

Küçük yaşlardan itibaren müzikallerde sahneye çıkan Asyalı, çok iyi düzeyde keman ve piyano çalıyor. Müzisyenlik yapmaya başlayan Asyalı, çeşitli mekanlarda sahne almaya devam ediyor.

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Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi.

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Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.

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Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı. Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır.

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23 Kasım 2015 tarihinde iş adamı Emre Vatansever ile evlendi. Bu evliliğinde Ayşe Mira adında bir kızı var.

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Asyalı ve Vatansever Temmuz 2017'de boşandılar. Ünlü isim 30 Haziran 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlendi ancak mutlulukları kısa sürdü ve ünlü çift 2 ay sonra ayrıldı.

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