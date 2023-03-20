Oyunculuğu bırakmıştı! Survivor'la tanınan Anıl Tetik evlilik yolunda ilk adımını attı!

2010 ve 2011 senelerinde, Türkiye Motorsiklet 600cc Şampiyonası’nda birincilik elde eden Anıl Tetik, ikinci senesinde “Milli Sporcu” unvanını kazanmıştı. 2012 ylında Survivor'la adından söz ettiren Tetik, birçok dizide oyunculuk performansları sergilemişti. Anıl Tetik, evliliğe ilk adım olan nişan törenini gerçekleştirdi.

OYUNCULUĞU BIRAKTI!

Survivor'la tanınan Anıl Tetik, geçtiğimiz haftalarda gazetecilerin; "Neler yapıyorsunuz?" sorusu karşısında oyunculuğu bıraktığını açıklayarak, "Hiç bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim." sözlerine yer verdi.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM!

Anıl Tetik, kız arkadaşı İlknur Karamahmutoğlu ile nişanlandı.

Tetik'in nişan kareleri sosyal medya hesaplarında fanları tarafından yayınlandı.

Anıl Tetik'in nişan karelerine hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

Tetik daha önce Üç Kız Kardeş, Tek Yürek ve Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol almıştı.



