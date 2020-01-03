Oyunculuk eğitimi 'Sonsuz Oda' ile dijitale taşındı

Projenin oluşum fikrini ortaya çıkaran Süeda Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sonsuz Oda"nın oyunculuk eğitimlerini herkese ulaştırmak için kurulduğunu belirterek, "Herkesin içinde yanan bir ateş oyuncu olmak. Eğitimcilik hayatımda en güvendiğim cümle bu. Herkes oyuncu olmak istiyor. Çünkü oyun oynamak bizim çocukluğumuzdan getirdiğimiz bir şey. Onu kaybettiğimizde çok neşeli, çok canlı, çok eğlenceli olmaktan biraz uzağa düşüyoruz. Bunu hayata tekrar kazandırmak için oyunculuk eğitimi almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- 25 kilo verdiren proje

Çil, ortağı Serdar Kodal ile bir yıl önce proje üzerinde çalışmaya başladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bana telefonlar geliyor, 'Benim büyük şehirlerde oturup oradaki dershanelere, eğitmenlere ulaşma şansım yok. Sizin yanınıza gelip sizden eğitim almayı çok arzu ediyoruz ama bu hem zaman hem nakit işi. Ne yapalım?' diyorlar. Hikaye böyle başladı. Bu soruların cevabını vermek için onlara bizim ulaşmamız gerektiğini düşündüm. Bu bir yandan misyon gibi bir şey aslına bakarsanız. Büyük bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye büyük bir coğrafya. En ücra yerine kadar ulaşıp oyunculukla ilgili merak edilenleri, televizyon dünyasıyla ilgili her şeyi onlara aktarmayı bir yandan kendime borç bilip onların ayaklarına kadar eğitimlerin nasıl yapıldığını götürmeyi hedefledik."

Projenin kendisi için çok heyecan verici olduğunu vurgulayan Çil, "Bana 25 kilo verdiren bir ritmi, temposu oldu. Sonunda da çok güzel bir iş çıktı." dedi.

Çil, projeye farklı isimleri de dahil edeceklerine dikkati çekerek, "Bundan sonra gideceğimiz yolu da biliyoruz. Biz ustalarımızın bildiklerini de sonsuz odaya almak istiyoruz. Bugün Türkiye'nin 50 ya da daha fazla kültür yılına şahitlik etmiş çok büyük ustaları var. O ustaları konuşturmak peşindeyim. Onların bildiklerini yani bizim de yanından geçtiğimiz ama şahit olmadığımız bütün o gelişim sürecini onlardan dinlemek niyetindeyim." diye konuştu.