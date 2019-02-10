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Özal Ailesi'nin köşkü satışta! İşte malikaneden fotoğraflar...

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 10.02.2019 11:15 | Son Güncelleme

Semra Özal’ın, eşi Turgut Özal’ın ölümünden 1 yıl sonra taşındığı ve 23 yıl boyunca yaşadığı Sarıyer’deki köşk satışa çıkarıldı. Boğaz’a 100 metre mesafedeki köşk için 19 milyon lira isteniyor.

Yıllardır sadece dışından görüntü paylaşılan köşk satın almak isteyenler için ziyarete açılıyor.

Özal Ailesi'nin köşkü satışta (Malikaneden kareler)

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Salondaki antika şömine ile piyano, 16-17’nci yüzyıldan kalma vitraylar köşkü alan kişiye bırakılacak.
Ayrıca 12 kişilik antika Fransız yemek takımı da köşkün yeni sahibine kalacak.
Perdelerin üzerindeki altın varaklı el işçiliği süsler olduğu gibi korunabilmesi için evde bırakılıyor.
Kral Faruk’a ait olan ve Özal çiftinin Mısır’a gittiklerinde görüp çok beğendikleri, aileden bedeli karşılığında aldıkları koltuk takımları baba yadigarı kabul edildiği için satışa dahil edilmedi.
İşte köşkten yansıyan diğer fotoğraflar...
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Özal ailesi köşk malikane

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