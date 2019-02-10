Özal Ailesi'nin köşkü satışta! İşte malikaneden fotoğraflar...

Yıllardır sadece dışından görüntü paylaşılan köşk satın almak isteyenler için ziyarete açılıyor.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Salondaki antika şömine ile piyano, 16-17’nci yüzyıldan kalma vitraylar köşkü alan kişiye bırakılacak.

Ayrıca 12 kişilik antika Fransız yemek takımı da köşkün yeni sahibine kalacak.

Perdelerin üzerindeki altın varaklı el işçiliği süsler olduğu gibi korunabilmesi için evde bırakılıyor.

Kral Faruk’a ait olan ve Özal çiftinin Mısır’a gittiklerinde görüp çok beğendikleri, aileden bedeli karşılığında aldıkları koltuk takımları baba yadigarı kabul edildiği için satışa dahil edilmedi.