Ozan Dolunay saçını sarıya boyattı! Ozan Dolunay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan ve 6. bölümde final yaparak ekranlara veda eden İyi Günde Kötü Günde dizisinde başrol oynayan Ozan Dolunay setin sona ermesinin ardından imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncunun hayranları, yeni imajını görünce şoke oldu.
Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu saçlarını sarıya boyattı. Zaten sarışın olan ünlü isim, saçlarını beyaza yakın bir çok açık sarı renge boyamasıyla hayranlarında şaşkınlık yarattı. Bazı hayranları ünlü oyuncunun bu yeni halini oldukça beğenirken bazı hayranları ise eski haliyle ünlü ismi zaten çok sevdiklerini söyledi. Ozan Dolunay Instagram hesabından yeni imajı ile ilgili paylaşımlar yaptıktan sonra çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Peki, Ozan Dolunay kaç yaşında? Ozan Dolunay nereli? Mehmet Ozan Dolunay sevgilisi kim? İşte detaylar...
Çok sayıda başarılı dizide rol almış ünlü oyuncunun hayranları tarafından Ozan Dolunay yaşı araştırılıyor. 2 Mayıs 1990 doğumlu olan Dolunay yaş olarak şu anda 30 yaşındadır. Ankara doğumlu olan ünlü isim, orta öğreniminin ardından Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Üniversite eğitimi sırasında oyunculuk eğitimleri de almaya başlayan ünlü isim, ilk olarak Killology isimli oyun ile ilk kez sahneye çıktı.
Son dönemlerin genç ve başarılı isimleri arasında gösterilen oyuncu, Üstün Akmen Ödülleri ve Afife Jale Ödülleri için "en iyi genç yetenek" adayı olarak gösterildi. Bu ödüller arasından ise Üstün Akmen Ödülü'nü kazandı. Ünlü oyuncu televizyon ekranlarında ise ilk olarak rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile tanındı. Bu dizideki performansı oldukça beğenilen ünlü oyuncu, daha sonra çok sayıda dizide rol aldı.
Ünlü ismin oynadığı diziler arasında ise Oyunbozan, Yüksek Sosyete, Lise Devriyesi, Darısı Başımıza, Zalim İstanbul ve son olarak başrol oynadığı ancak kısa sürede final yapan dizisi İyi Günde Kötü Günde yer alıyor. Mehmet Ozan Dolunay boyu 1.79 metre, kilosu 76 ve burcu da kova olarak biliniyor. Ünlü oyuncunun dizinin sona ermesinin ardından yaptırdığı bu çok konuşulan yeni imajının yeni bir proje için mi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
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