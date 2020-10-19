Ozan Dolunay saçını sarıya boyattı! Ozan Dolunay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan ve 6. bölümde final yaparak ekranlara veda eden İyi Günde Kötü Günde dizisinde başrol oynayan Ozan Dolunay setin sona ermesinin ardından imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncunun hayranları, yeni imajını görünce şoke oldu.

OZAN DOLUNAY'IN YENİ İMAJI

Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu saçlarını sarıya boyattı. Zaten sarışın olan ünlü isim, saçlarını beyaza yakın bir çok açık sarı renge boyamasıyla hayranlarında şaşkınlık yarattı. Bazı hayranları ünlü oyuncunun bu yeni halini oldukça beğenirken bazı hayranları ise eski haliyle ünlü ismi zaten çok sevdiklerini söyledi. Ozan Dolunay Instagram hesabından yeni imajı ile ilgili paylaşımlar yaptıktan sonra çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Peki, Ozan Dolunay kaç yaşında? Ozan Dolunay nereli? Mehmet Ozan Dolunay sevgilisi kim? İşte detaylar...

OZAN DOLUNAY KİMDİR?

Çok sayıda başarılı dizide rol almış ünlü oyuncunun hayranları tarafından Ozan Dolunay yaşı araştırılıyor. 2 Mayıs 1990 doğumlu olan Dolunay yaş olarak şu anda 30 yaşındadır. Ankara doğumlu olan ünlü isim, orta öğreniminin ardından Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Üniversite eğitimi sırasında oyunculuk eğitimleri de almaya başlayan ünlü isim, ilk olarak Killology isimli oyun ile ilk kez sahneye çıktı.