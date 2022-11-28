SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ozan Evrim Özenç kimdir? Göztepe Altay maçında sırtına korner diğeri vurulan Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

Ozan Evrim Özenç kimdir? Göztepe Altay maçında sırtına korner diğeri vurulan Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

28.11.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Altay maçı esnasında yaşanan olaylarda sahaya atlayan bir Göztepe taraftarı, kaleci Ozan Evrim Özenç'in sırtına korner direği ile vurdu. Güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı saldırganın darbesiyle yere yığılan Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Olaylı maç sonrası birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Ozan Evrim Özenç kimdir? İşte detaylar...

Ozan Evrim Özenç kimdir? Göztepe Altay maçında sırtına korner diğeri vurulan Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay kozlarını paylaştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Sahaya giren ambulansların ardından sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Sırtına aldığı ağır darbe ile yere yığılan Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu merak konusu oldu.

OZAN EVRİM ÖZENÇ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan açıklamalara göre sırtına darbe yiyen Ozan Evrim Özenç, olayın ardından bir kanama yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki kalecinin bilincinin açık olduğu belirtildi.

OZAN EVRİM ÖZENÇ KİMDİR?

Ekran görüntüsü 2022-11-27 201631

Ozan Evrim Özenç, 7 Ocak 1993 Konak doğumlu Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Altay'da oynamaktadır. Futbola Denizlispor altyapısında başlayan Ozan burada erken keşfedilip genç millî takımlara seçildi. 2010 senesinde profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak A takıma yükseldi. 2011-2012 sezonunun başında 2. Lig'e yükselen Denizli Belediyespor'a 1 yıllığına kiralandı. 2013-14 sezonunda ise 18 maça çıkan Ozan, Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekti. 2013-14 ara transfer döneminin son gününde ise Polat Keser ile yollarını ayıran Antalyaspor'a 500.000 TL karşılığında transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ekran görüntüsü 2022-11-27 201729

28 kez millî takımlara çağrılan Ozan Evrim Özenç, 6 kez Türkiye U-17, 10 kez Türkiye U-18, 12 kez deTürkiye U-19 forması olmak üzere toplam 28 kez millî formayı giymiştir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...
Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı!Japonya-Kosta Rika maçını izleyenler televizyonlarını kapattı!
F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş! Stat ismi değişiyor...F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş! Stat ismi değişiyor...
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Altay kaleci kimdir sağlık durumu saldırı spor atan spor toto yaşında 10 maçı altay maç spor tot süper li spor to ekipleri yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

Kaleciyle çarpıştı, kafa kemikleri kırıldı!

Kaleciyle çarpıştı, kafa kemikleri kırıldı!

İşaret fişeğini saat 16.34'te, misafir tribünü tuvaletinden stada sokmuşlar!

İşaret fişeğini saat 16.34'te, misafir tribünü tuvaletinden stada sokmuşlar!

Maç değil, savaş alanı! Zenit - Spartak Moskova maçında büyük kavga çıktı!

Maç değil, savaş alanı! Zenit - Spartak Moskova maçında büyük kavga çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.