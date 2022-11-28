Ozan Evrim Özenç kimdir? Göztepe Altay maçında sırtına korner diğeri vurulan Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu nasıl?

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay kozlarını paylaştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Sahaya giren ambulansların ardından sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Sırtına aldığı ağır darbe ile yere yığılan Ozan Evrim Özenç'in sağlık durumu merak konusu oldu.

OZAN EVRİM ÖZENÇ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yapılan açıklamalara göre sırtına darbe yiyen Ozan Evrim Özenç, olayın ardından bir kanama yaşadı ve hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki kalecinin bilincinin açık olduğu belirtildi.

OZAN EVRİM ÖZENÇ KİMDİR?

Ozan Evrim Özenç, 7 Ocak 1993 Konak doğumlu Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Altay'da oynamaktadır. Futbola Denizlispor altyapısında başlayan Ozan burada erken keşfedilip genç millî takımlara seçildi. 2010 senesinde profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak A takıma yükseldi. 2011-2012 sezonunun başında 2. Lig'e yükselen Denizli Belediyespor'a 1 yıllığına kiralandı. 2013-14 sezonunda ise 18 maça çıkan Ozan, Süper Lig ekiplerinin de dikkatini çekti. 2013-14 ara transfer döneminin son gününde ise Polat Keser ile yollarını ayıran Antalyaspor'a 500.000 TL karşılığında transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

28 kez millî takımlara çağrılan Ozan Evrim Özenç, 6 kez Türkiye U-17, 10 kez Türkiye U-18, 12 kez deTürkiye U-19 forması olmak üzere toplam 28 kez millî formayı giymiştir



