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  4. Ozan Güven Babil dizisinden ayrıldı mı? Ay Yapım'dan flaş açıklama

Ozan Güven Babil dizisinden ayrıldı mı? Ay Yapım'dan flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 20:34 | Son Güncelleme

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven'in başrolünü Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu ile paylaştığı Babil dizisine devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Güven'in Babil dizisinden ayrılacağı iddiaları üzerine yapım şirketinden açıklama geldi.

Ozan Güven Babil dizisinden ayrıldı mı? Ay Yapım'dan flaş açıklama

Ünlü oyuncu oyuncu Ozan Güven, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Mahkemeye taşınan olay sonrasında ünlü oyuncu, tepkilerin hedefi olmuştu.

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Babil dizisinde rol alan Ozan Güven'in yeni sezonda yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Babil'in yapım şirketi Ay Yapım yaptığı açıklamada, Ozan Güven'in diziden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Ay Yapım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkında yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.

Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlandırmış olduğumuzu kamuyounun bilgisine sunarız.
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