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Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un adli tıp raporu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Ozan Güven genç sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etti. Deniz Bulutsuz canını kurtardıktan sonra karakola koştu. Deniz Bulutsuz’un adli tıp raporu ortaya çıktı. Detaylar ise şoke etti.

Ozan Güven'in darp ettiği Deniz Bulutsuz’un adli tıp raporu ortaya çıktı

Oyuncu Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikayetçi olan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz yaşadığı şiddetle gündemde... Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Ozan Güven hakkında 18 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunan Deniz Bulutsuz, savcılığın talebi ile İstanbul Adli Tıp Şube Müdrülüğü’nden rapor aldı.

Raporda 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz’un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda 1×0,3 santim iyileşmekte olan yara, kafasının duvara yan şekilde çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma, sol kol dış alt kısmında 4×5 santim, sağ kol iç kısımda 6 santim morarma bulunduğu, kolların çeşitli yerlerinde morluklar ve cam kesiği, kalça ve uyluk bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve baş parmak altında cam olabileceği ifade edilen yara, Bulutsuz’un beyanıyla gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı.

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KAPSAMLI RAPOR MUAYENEDEN SONRA

Raporda Deniz Bulutsuz’un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra rapor düzenlenmesinin uygun olacağı belirtildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ulan arınızla namusunuzla evlenip hayat yaşayın. gayri resmi ilişki yaşa, zina içinde günahlar içinde hayat yaşa, sonra dayak yedim şu oldu bu oldu diye utanmadan magazin olmaya çalış.
OZAN...KENDINDEN UTANMALISIN..
fena dövmüs
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