Ozan Güven’in şiddet uyguladığı Deniz Bulutsuz’un çıplak ayaklı kaçışının görüntüleri dosyada

İşyerine ait güvenlik kameralarının iş yerinin ön kısmını ve sokağı gösterdiği, görüntülerinin siyah beyaz ve sesli görüntü yapmadığı belirtildi. Kamera görüntüsü izleme ve çözümleme tutanağında 13 Haziran saat 03.38’de Deniz Bulutsuz’un yürüyerek yalın ayak vaziyette kamera görüş açısına girdiği, 3-4 metre yürüdükten sonra geldiği istikamete geri döndüğü, sonrasında tekrar Levent Caddesi’ne doğru yürüdüğü anlatıldı.

Soruşturma aşamasında Ozan Güven’in evindeki güvenlik kameralarının üzerine yeni kayıt yapıldığı ortaya çıkmıştı. Dosyaya savcılığın bir işyerinden temin ettiği Deniz Bulutsuz’un olay gecesi çıplak ayakla Ozan Güven’in evinden kaçarken çekilen görüntüleri de girdi. Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; bir işyeri ve akaryakıt istasyonunun görüntülerine ulaşan kolluk kuvvetlerinin görüntü izleme ve çözümleme tutanağında Deniz Bulutsuz’un yalın ayak sokakta ileri geri gittiği belirtildi.

Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında sevgilisi Deniz Bulutsuz’a karşı “hakaret”, “cebir, hile ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşmanın 21 Ocak 2021’de görülmesini kararlaştırdı.

Yaklaşık 3 dakika kamera görüş açısında kalan Deniz Bulutsuz’un arkasından Ozan Güven’in şoförü olduğu tahmin edilen 170-175 santim boylarında ve 90-100 kilo ağırlığında bir erkek şahısın geldiğinin görüldüğü belirtildi. Görüntülerde erkek şahısın daha sonra geri dönerek turuncu renkli bir pikap ile kamera görüş açısına girdiği kaydedildi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ALIŞVERİŞ

Tutanakta, bir akaryakıt istasyonuna ait görüntülerde turuncu renkli pikaptan bir erkek şahıs indiği ve akaryakıt istasyonunun marketinden bir şişe kolonya ve 2 şişe su alarak aracın arkasında oturan Deniz Bulutsuz olduğu tahmin edilen kişiye verdiği kaydedildi.

ABAJUR SİLAH SAYILMIŞTI

İddianamede Deniz Bulutsuz'un çenesinden yaralanmasına neden olan abajur silah sayılmıştı. Güven’in Bulutsuz’u elleriyle ve abajurla darp ettiğinin anlatıldığı iddianamede savcı olay anında görgüsü ve bilgisi bulunmayan tanıkların ifadelerine itibar etmemiş, sanık Ozan Güven'in suçtan ve cezadan kurtulmasına yönelik savunması yerine, Deniz Bulutsuz'un anlatımlarına itibar edilmişti. Buna dayanak olarak da dosyaya giren Bulutsuz’un yaralanmış halini gösteren fotoğraflar, adli tıp raporu ve beyanları gösterilmişti.

İLK DURUŞMA 21 OCAK’TA

Deniz Bulutsuz’u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, “hakaret”, “cebir, hile ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İstanbul 58 Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma 21 Ocak’ta görülecek.



