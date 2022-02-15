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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında şoför tanık olarak dinlendi! "Kanlıydı"

15.02.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisinin "basit yaralama" suçundan karşılıklı yargılandıkları dava ertelendi. Duruşmada Ozan Güven'in şoförü o gece gördüklerini anlattı. Ozan Güven'in 'Nasıl seviştiğinizi de anlat istersen’ diyerek espri yaptığını da şoför duruşmada anlattı.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz davasında şoför tanık olarak dinlendi! "Kanlıydı"

Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, "basit yaralama" ile diğer suçlardan "sanık-müşteki" olarak karşılıklı yargılandıkları davada, Güven'in şoförü tanık olarak dinlendi. Ozan Güven duruşmada yer almazken müşteki-sanık Deniz Bulutsuz, avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulan Hasan Doğan, 17 yıldır Ozan güven ile çalıştığını belirtti.

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Duruşmada ilk olarak Ozan Güven’in şoförü Hasan D. tanık olarak dinlendi. Miliiyet'in haberine göre; Ozan Güven ile 17 yıldır birlikte çalıştıklarını dile getiren Hasan D., “Olay günü Ozan Bey ve Deniz Hanım'ı yemeğe bıraktım. Saat 23.00 gibi mekandan alıp, arkadaşlarının evine götürdüm. Ben de yukarı çıktım. Hep beraber oturduk. Bir ara ev sahibi Ramazan Bey, ‘Siz nasıl tanıştınız’ diye sordu. Deniz Hanım, ‘İlk başlarda benim başka ilişkim vardı’ deyince, Ozan Bey de 'Nasıl seviştiğinizi de anlat istersen’ diyerek espri yaptı. Konu orada kapandı. Herhangi bir tartışma olmadı” dedi.

Olay gecesi saat 03.00 sıralarında, mahalleden birisinin kendisini arayarak Ozan Güven'in çağırdığını söylediğini anlattı.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Güven ile konuştuktan sonra Deniz Bulutsuz'u araçla sokaktan aldığını belirten Doğan, "4-5 defa 'Ben bir şey yapmadım' diye tekrar etti. Caddeye çıkmıştım. 'Ozan yaralı. Ramazan ya da Kamil'i ara' dedi. Geri döndüm. Alt sokağa aracı bıraktım. Deniz Hanım'dan araçta beklemesini rica ettim. Ozan Bey'in sol şakağı kızarıktı. Ayağının altında cam kesikleri vardı. Ellerinde ve kollarında çizikler vardı. Kendisini hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

"OĞLU YAN EVDE KALIYORDU"

Doğan, daha sonra arkadaşının evine bıraktığı Bulutsuz'un kendisini arayarak Ozan Güven'in durumunu sorduğunu dile getirerek, "Evinde olduğunu söyledim. Telefonu kapattık. Evde o zaman Ozan Bey'in 16 yaşındaki oğlu vardı. Müştemilat şeklinde bir yer vardı. Orada kalıyordu. Ozan Bey'in kaldığı evle aralarında yaklaşık 10 metre var. Bir ses olsa duyulurdu" diye konuştu.

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"ÇENESİNDE BANT VARDI"

Tanık Doğan, Deniz Bulutsuz'un, "Beni sokağın ortasında bulduğunuzda ne haldeydim? Ayağımda ayakkabı var mıydı?" sorusuna "Çenesinde bir bant vardı. Kanlıydı. Ozan Bey'in yapıştırdığını söyledi. O saatte ayağını görmedim. Aracın arka koltuğuna oturdu." yanıtını verdi.

Hakim, müşteki-sanık Deniz Bulutsuz'un, tedavi gördüğü hastaneden tüm evraklarının istenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Bulutsuz Ozan Güven
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