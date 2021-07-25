Ozan Kabak'a Crystal Palace talip oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Ozan Kabak içi Schalke'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. The Sun'ın haberine göre Crystal Palace'ta göreve başlayan teknik direktör Patrick Vieira, Ozan Kabak'ın transfer edilmesini istedi.

Haberde Schalke'nin 10-12 milyon pound civarında bir bonservis talep ettiğini, Crystal Palace'ın ise ilk teklifinin 8 milyon pound olacağı ifade edildi. Ozan Kabak transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

FRANSIZLAR DA OZAN'I İSTİYOR

Öte yandan İtalya basınında çıkan haberlerde Ozan Kabak'ı Fransa Ligue 1 ekipleri Nice ve Rennes'in istediği iddia edilmişti.



