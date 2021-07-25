SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ozan Kabak'a Crystal Palace talip oldu!

Ozan Kabak'a Crystal Palace talip oldu!

25.07.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezonun ikinci yarısını Liverpool'da geçiren ve Schalke'ye geri dönen Ozan Kabak yeniden Premier Lig'e dönebilir. Milli futbolcu için Crystal Palace teklif yapmaya hazırlanıyor.

Ozan Kabak'a Crystal Palace talip oldu!

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Ozan Kabak içi Schalke'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. The Sun'ın haberine göre Crystal Palace'ta göreve başlayan teknik direktör Patrick Vieira, Ozan Kabak'ın transfer edilmesini istedi.

Haberde Schalke'nin 10-12 milyon pound civarında bir bonservis talep ettiğini, Crystal Palace'ın ise ilk teklifinin 8 milyon pound olacağı ifade edildi. Ozan Kabak transferinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor.

FRANSIZLAR DA OZAN'I İSTİYOR

Öte yandan İtalya basınında çıkan haberlerde Ozan Kabak'ı Fransa Ligue 1 ekipleri Nice ve Rennes'in istediği iddia edilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aykut Kocaman takımını değerlendirdiAykut Kocaman takımını değerlendirdi
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
'G.Saray'a imza attığım için çok mutluyum''G.Saray'a imza attığım için çok mutluyum'
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ozan Kabak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Ordu ve Samsun'a şehit ateşi düştü

Ordu ve Samsun'a şehit ateşi düştü

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın peşinde

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın peşinde

Boupendza transferinde beklenmedik gelişme

Boupendza transferinde beklenmedik gelişme

Tokyo 2020'de iki bronz madalya!

Tokyo 2020'de iki bronz madalya!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.