Ozan Kabak attı ama Fatih Terim gündeme oturdu! Sebebi sonradan ortaya çıktı...

Dünya Kupası için futbola verilen arada iki özel maç planı olan Milli Takım ilk sınavında İskoçya ile karşılaştı. Maçtan 2-1 galip ayrılan temsilcimizde Ozan Kabak'ın attığı gol sosyal medyada gündem oldu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, "Çok zor bir maçtı aslında ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman ikinci yarı topu onlara versek de maçın genelinde biz hakimdik oyuna. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. İlk milli golüm. Ailem buradaydı. Benim için özel bir andı. Nice maçlara ve nice gollere diyelim" dedi.

FATİH TERİM GÜNDEM OLDU

Ozan Kabak'ı küçük yaşta Galatasaray'ın 11'ine monte eden ve ona güvenen Fatih Terim, sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncu da her röportajında Fatih Terim'e olan saygısını dile getirmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'e bir kez daha teşekkür etti.

