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Ozan Kabak attı ama Fatih Terim gündeme oturdu! Sebebi sonradan ortaya çıktı...

17.11.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye-İskoçya maçını 2-1 kazanan millilerimiz moral depoladı. Diyarbakır'da oynanan mücadelede takımımızın ilk golünü kaydeden Ozan Kabak'ın golü sonrasında Fatih Terim gündeme oturdu. İlk önce kimsenin anlam veremediği bu olay sonradan ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Ozan Kabak'ı hem Galatasaray'a hem de Milli Takım'a kazandıran Terim'e teşekkürlerini sundu.

Ozan Kabak attı ama Fatih Terim gündeme oturdu! Sebebi sonradan ortaya çıktı...
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Dünya Kupası için futbola verilen arada iki özel maç planı olan Milli Takım ilk sınavında İskoçya ile karşılaştı. Maçtan 2-1 galip ayrılan temsilcimizde Ozan Kabak'ın attığı gol sosyal medyada gündem oldu.

İLK GOLÜNÜ ATTI

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Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, "Çok zor bir maçtı aslında ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman ikinci yarı topu onlara versek de maçın genelinde biz hakimdik oyuna. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. İlk milli golüm. Ailem buradaydı. Benim için özel bir andı. Nice maçlara ve nice gollere diyelim" dedi.

FATİH TERİM GÜNDEM OLDU

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Ozan Kabak'ı küçük yaşta Galatasaray'ın 11'ine monte eden ve ona güvenen Fatih Terim, sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncu da her röportajında Fatih Terim'e olan saygısını dile getirmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Fatih Terim'e bir kez daha teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Ozan Kabak Türkiye Milli Futbol Takımı

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