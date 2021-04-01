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Ozan Kabak: Bizim Çocuklar'ı herkes görecek

01.04.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı ve Liverpool'un başarılı futbolcusu Ozan Kabak, Letonya karşısında beklemedikleri puan kaybının yollarından döndürmeyeceğini vurgulayarak, "Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" dedi.

Ozan Kabak: Bizim Çocuklar'ı herkes görecek

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak sosyal medya hesabından milli takım ile ilgili paylaşım yaptı.

Genç futbolcu, Letonya'ya karşı berabere kaldıkları mücadelede beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını ifade ederek, "Beklemediğimiz puan kaybı bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Lideriz, güvenimiz tam, Dünya Kupası'nda Bizim Çocuklar'ı herkes görecek" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki futbolcu Hollanda ve Letonya ile oynanan karşılaşmalara 11 başlarken, Norveç müsabakasında da oyuna sonradan dahil oldu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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İngiltere Liverpool
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