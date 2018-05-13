SPOR

Ozan Kabak Florya'ya otobüsle tek başına döndü

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk şarkıları söylemeye başlayan Galatasaray'da maç sonrası oyuncular ve teknik heyet kendi özel araçlarıyla stattan ayrıldı. Florya'ya otobüsle giden tek isim ise genç yetenek Ozan Kabak oldu.

Ozan Kabak Florya'ya otobüsle tek başına döndü

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 21. şampiyonluk yolunda en büyük adımı atan Galatasaray'da maçtan sonra TT Stadı'ndan Florya Metin Oktay Tesisleri'ne otobüsle tek oyuncu gitti.

Sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet kendi özel araçlarıyla stattan ayrıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya'da meşaleler yakıp coşkuyla Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsü beklerken, tesislere sadece Ozan Kabak geldi.

Dün akşam 90. dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna giren genç yetenek, Galatasaray A Takımı'nda forma giyen 2000 doğumlu ilk oyuncu olmuştu.

(MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ozan Kabak

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