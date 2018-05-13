Ozan Kabak Florya'ya otobüsle tek başına döndü

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 21. şampiyonluk yolunda en büyük adımı atan Galatasaray'da maçtan sonra TT Stadı'ndan Florya Metin Oktay Tesisleri'ne otobüsle tek oyuncu gitti.
Sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet kendi özel araçlarıyla stattan ayrıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Florya'da meşaleler yakıp coşkuyla Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsü beklerken, tesislere sadece Ozan Kabak geldi.
Dün akşam 90. dakikada Ryan Donk'un yerine oyuna giren genç yetenek, Galatasaray A Takımı'nda forma giyen 2000 doğumlu ilk oyuncu olmuştu.
(MİLLİYET)
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