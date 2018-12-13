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Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.12.2018 09:08 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Manchester United temsilcileri ile Ozan Kabak için masaya oturduğu iddia edildi. İngiliz basını United ve Arsenal'ın istediği Ozan Kabak için konuşulan bonservis bedelinin 20 milyon Pound olduğunu yazdı.

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine ağır eleştirilerin yapılmasının beklendiği dünkü divan toplantısına katılmadı. Cengiz, Manchester City’nin daveti üzerine dün sabah İngiltere’ye gitti. Cengiz, İngiltere’de Manchester City ile işbirliği toplantısına katıldı.

İngiliz kulübü ile yapılan görüşmelere sonraki süreçte teknik ekibin de katılmasının planlandığı öğrenildi. İngiliz devi ile yapılacak iş birliğinin son detayları görüşüldü.

MANCHESTER UNITED VE ARSENAL YARIŞIYOR
Bütün bunlar yaşanırken ortaya çok çarpıcı bir iddia atıldı. İngiliz basınında Sarı-Kırmızılı ekibin 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak için Manchester United ve Arsenal’in yarışta olduğu belirtildi. Hatta City’le görüşen Başkan Cengiz’in daha sonra Manchester United temsilcileriyle buluştuğu ve Ozan Kabak için pazarlık yapıldığı belirtildi.

20 MİLYON POUND MASADA
Ada basınındaki haberlere göre; masada konuşulan bonservis bedeli 20 milyon pound civarındaydı. Bu transferde 20 milyon pound bonservis bedeli alınması halinde Galatasaray, 2 forvet ve ihtiyaç duyulan diğer mevkiler için rahatlıkla takviye yapabilecek. Yani bir anlamda 18 yaşındaki genç savunmacı, Sarı-Kırmızılı ekibi büyük bir maddi yükten kurtaracak. (Akşam)

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Ozan Kabak Galatasaray Manchester United arsenal mustafa cengiz

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