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Ozan Kabak için işler hiç iyi gitmiyor

31.10.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norwich City, Premier Lig'in 10. haftasında evinde Leeds United'a 2-1 mağlup oldu. Ozan Kabak, Premier Lig'de yeni takımıyla oynadığı 6 maçta da galibiyetle tanışamadı.

Ozan Kabak için işler hiç iyi gitmiyor
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Norwich City
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İngiltere Premier Lig'in 10. hafta maçında Norwich, evinde Leeds United ile karşı karşıya geldi. Carrow Road'da oynanan mücadeleyi Leeds United 2-1 kazandı.

Leeds United'a galibiyeti getiren goller, 56. dakikada Raphinha ile 61. dakikada Rodrigo'dan geldi. Norwich'in tek sayısını ise 58. dakikada Omobamidele kaydetti.

Norwich'te milli oyuncumuz Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, yenilen 2. golde topu kaptırarak hata yaptı. Genç oyuncu, Norwich'te oynadığı 6 maçta henüz galibiyetle tanışamazken, sadece 2 puan aldı.

Bu sonuçla Leeds United puanını 10 yaparken, Norwich ise 2 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasında Leeds United, evinde Leicester City ile karşı karşıya gelecek, Norwich City ise Brentford deplasmanına gidecek.

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Ozan Kabak
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