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Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı

25.03.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın doğum günü milli takım kampında kutlandı

Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan ay-yıldızlı ekipte 21. yaş günü olan Ozan Kabak için kutlama düzenlendi.

ozan kabak

Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Ozan, dün akşamki Hollanda galibiyetinin kendisi için çok güzel bir hediye olduğunu söyledi.

Hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndüren genç oyuncu, aynı başarıyı Norveç maçında da tekrarlamak istediklerini belirtti.

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