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Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldi

24.05.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Ozan Kabak, EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'ın Antalya kampına katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Ozan Kabak, milli takım için İstanbul'a geldi

Ozan Kabak, Birmingham'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Genç savunmacı, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. 21 yaşındaki oyuncunun akşam saatlerinde Antalya'ya giderek A Milli Takım'ın kampına dahil olması bekleniyor.

OZAN KABAK: LIVERPOOL'DA KALMAK İSTİYORUM

Liverpool'daki geleceğine dair The Times'a bir röportaj veren Ozan Kabak, İngiliz ekibindeki geleceğinin henüz netleşmediğini söyledi.

Ozan yaptığı açıklamada, "Jürgen Klopp geleceğimle ilgili henüz bir şey söylemedi. Şimdiye kadar bu konu hakkında konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz ancak her ne olursa olsun burada olmaktan gerçekten keyif aldım ve herkesin benim için yaptıklarına teşekkür ederim" dedi.

İngiliz ekibinde kalmaya devam etmek istediğini söyleyen başarılı savunmacı, "Burası Liverpool. Tabii ki kalmak istiyorum. Jurgen gibi bir menajerle çalıştım. Şimdi yıldızlarla ilgili daha çok deneyimim var. Yıldız olduklarını söyleyebilirim. Ekibimizde çok sayıda yıldız var. Onlarla çalışmak bile insanı daha iyi yapar. Maçta gelişiyorsunuz, antrenmanda bile gelişiyorsunuz. Kalıp, kalmamadan bağımsız olarak, bu beş benim için oldukça iyi ve eğitici geçti" ifadelerini kullandı.

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Liverpool
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