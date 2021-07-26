Ozan Kabak savaşı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. PSV'den dört fark yedikten sonra KAP açıklamalarını peş peşe yapan sarı kırmızılılar şimdi de stoper transferi için operasyona başladı. Fatih Terim, Ozan Kabak'ı çok istiyor fakat bu transfer için Galatasaray'ın önünde engel var...

FENERBAHÇE DE İSTİYOR!

Ozan Kabak'ı kiralık göndermeyi düşünmeyen Schalke, 10 milyon Euro üzerinde bonservis bedeli belirledi ve Leicester City ihtimali masada. Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Ozan Kabak'a yoklama yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin de bu olaydan sonra araya girerek Ozan Kabak'ın durumunu sorduğu ifade edildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Milli stoperi 1 yıllığına kiralamaya çalışan iki ezeli rakip, Schalke 04'e bu hafta içi resmi tekliflerini yapacak. Ozan Kabak'ın Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'a daha sıcak baktığı öğrenilirken, Ali Koç'un bu transfer için özellikle bastırdığı ifade edildi.



