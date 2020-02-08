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Ozan Kabak, Schalke 04-Paderborn maçında sakatlandı

ALMANYA HABERLERİ  | 08.02.2020 19:50 | Son Güncelleme

Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, ilk 11'de çıktığı Paderborn maçının 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Ozan Kabak, Schalke 04-Paderborn maçında sakatlandı

Schalke 04, Bundesliga'nın 21. haftasında sahasında düşme hattındaki Paderborn ile karşılaştı.

Ozan Kabak, maçın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Schalke 04 resmi Twitter hesabı da, Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Schalke 04 ile Paderborn arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Schalke'nin tek golünü 63. dakikada bir diğer milli futbolcumuz Ahmed Kutucu kaydetti.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Hertha Berlin 1-3 Mainz 05
Freiburg 1-0 Hoffenheim
Werder Bremen 0-2 Union Berlin
Wolfsburg 1-1 Fortuna Düsseldorf

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak schalke 04 paderborn

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