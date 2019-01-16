Ozan Kabak Stuttgart’a çok yakın! İşte yeni teklif…

Galatasaray’da ara transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor… Daha önce Fatih Terim ile görüşen ve takımda kalma kararı alarak Stuttgart’ın teklifini reddeden Ozan Kabak için yeni bir teklif yapıldı.

Ozan Kabak transferi için ısrarlı olan Bundesliga ekibi Stuttgart yaklaşık 12 milyon Euro’luk yeni bir teklifle Galatasaray’ın kapısını çaldı. Genç oyuncunun menajeri ile temasa geçen Alman yetkililer 18 yaşındaki futbolcu için yakın temas kurdu.

Takımdan ayrılan Garry Rodrigues’in ardından Belhanda’nın da durumunun belirsiz olması Fatih Terim’i düşündürürken Ozan Kabak için gelen yeni teklif bir ayrılığı daha çok ciddi şekilde gündeme getirdi.

ALMAN BASINI OZAN KABAK TRANSFERİNİN BİTTİĞİNİ DUYURDU

Sarı kırmızılı yönetimin maaşına henüz zam yapmadığı Ozan’ın ayrılma fikrine sıcak baktığı ve kariyerine Avrupa’da devam etmek için istekli olduğu öğrenildi. Alman basınında da Stuttgart’ın yeni teklifi bugün en çok konuşulan gelişmelerden biri oldu.

Galatasaray yönetiminin 12 milyon Euro’luk son teklifi kabul etmeye yakın olduğunu belirten Alman basını Ozan Kabak’ın son kararını vermesiyle bu transferin gerçekleşeceğini duyurdu. (SKOR)

