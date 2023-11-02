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Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı! "Spor hayatımdaki en önemli kişi"

02.11.2023 19:17 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın altyapısından yetişerek büyük başarılara imza atan ve Almanya'ya transfer olan Ozan Kabak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ozan Kabak'tan Fatih Terim itirafı! "Spor hayatımdaki en önemli kişi"
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve sarı kırmızılı takımdan ayrılarak Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan ve şu anda Hoffenheim'da top koşturan Ozan Kabak, kulüp dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saha içi ve dışındaki Ozan Kabak'tan bahseden başarılı stoper, Fatih Terim hakkında da önemli açıklamalar yaptı.

Ozan Kabak yaptığı açıklamada, "Sahada her zaman çok agresif olurum ama saha dışında sakin ve arkadaş canlısıyımdır. Kazanmaya çalışıyorum, forvetleri engellemek için elimden geleni yapıyorum. Saha dışında da çok farklı bir Ozan olabiliyorum." dedi.

"DAHA OLGUN BİR İNSAN OLDUM"

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Kariyerinden bahseden Kabak, "Benim için inişli çıkışlı bir yolculuk oldu. Kariyerim beni, daha olgun bir oyuncu ve daha olgun bir insan yaptı." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

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Ozan Kabak, çalıştığı hocalardan bahsederken Fatih Terim'e özel bir parantez açtı ve şu ifadeleri kullandı: "Fatih Terim'in spor hayatımdaki en önemli kişi olduğunu söyleyebilirim."

"O DÜNYANIN EN İYİSİ"

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Jurgen Klopp ile ilgili ise Kabak, "O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Klopp'tan çok şey öğrendim. Liverpool'da harika bir 6 ay geçirdim." şeklinde konuştu.

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