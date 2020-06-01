Ozan Kabak'tan flaş Fenerbahçe sözleri!

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak, Ayşe Arman'ın Instagram canlı yayın konuğu oldu.

Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmanın kendisi için zor bir karar olduğunu söyledi.

"AYRILMAK ÇOK ZORDU"

Sözlerine şu şekilde devam eden Ozan Kabak, "Galatasaray'dan ayrılmak bana çok zor geldi. 11 yaşında gelmiştim ilk defa kulübe. Galatasaray için, oradan kopmamak için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a gittim. Benim için ayrılık kararı çok zordu. Ama hedeflerimi gözden geçirince, cesur bir karar almak zorundaydım ve ben de bunu yaptım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE CEVABI

Ayşe Arman'ın takipçilerden gelen 'Bir gün Fenerbahçe'de oynar mı?' sorusuna Ozan Kabak, "Yok. Ben Galatasaraylıyım, o yüzden öyle bir ihtimal yok." cevabını verdi.

