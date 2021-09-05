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  4. Ozan Tufan, A Milli Takım kampına alındı

Ozan Tufan, A Milli Takım kampına alındı

05.09.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozan Tufan, A Milli Takım kampına Hollanda'da dahil oldu.

Ozan Tufan, A Milli Takım kampına alındı

İngiltere Premier Lig'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı'nın kampına katıldı.

İngiltere'nin uyguladığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle Türkiye'nin Karadağ ile İstanbul'da oynadığı mücadelede yer alamayan Ozan, oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle Cebelitarık ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da forma giyememişti.

Aday kadroda yer alan Ozan Tufan, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü Hollanda ile deplasmanda yapılacak karşılaşma öncesi Amsterdam'da kampa dahil oldu.

Milli takım aday kadrosu Ozan Tufan'ın gelmesiyle tamamlandı.

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Ozan Tufan Türkiye Milli Futbol Takımı Hollanda Milli Futbol Takımı
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